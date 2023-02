La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens fait son retour ce lundi avec le 19e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Encore une fois, Erling Braut Haaland figure en tête et affiche pas moins de 26 buts en 23 matches. Le Norvégien a marqué contre Arsenal (3-1) mais reste sur un match où il a été muet lors du match nul concédé contre Nottingham Forest (1-1).

Deuxième, Enner Valencia n’a pas pu s’exprimer sur les terrains depuis quelques jours suite notamment aux séismes qui ont frappé le sud-est de la Turquie. L’attaquant équatorien de Fenerbahçe conserve son rang avec de jolies statistiques puisqu’il compte 20 buts en 18 matches. Le podium est complété par Kyogo Furuhashi. Le buteur japonais du Celtic Glasgow affiche de belles statistiques avec 19 buts en 24 matches. Samedi contre Aberdeen (4-0), il n’est entré qu’un quart d’heure et n’a pas marqué.

Robert Lewandowski et Kylian Mbappé reviennent dans le top 10

Carburant de manière régulière à l’instar de son équipe du Napoli, Victor Osimhen suit en quatrième position avec 18 buts en 19 matches. Le buteur nigérian reste sur une nouvelle réalisation contre Sassuolo lors d’une victoire 2-0. Harry Kane a aussi gagné sur le même score contre West Ham. L’attaquant de Tottenham est toutefois resté muet et reste bloqué à 17 buts en 23 matches (2148 minutes). Défait par Motherwell avec Heart of Midlothian, Lawrence Shankland suit au sixième rang avec 17 réalisations en 25 rencontres.

Septième, Paul Onuachu n’a pas marqué face à Chelsea (1-0) lors de la victoire de Southampton. Le Nigérian comptabilise néanmoins 16 buts en 22 matches. Robert Lewandowski fait son retour dans le top 10 grâce à un but lors de la victoire du FC Barcelone hier contre Cadix (2-0). Il est crédité de 15 buts en 19 matches. C’est un peu mieux que Kylian Mbappé auteur d’un doublé contre Lille (4-3) et qui compte un match de championnat de plus que le Polonais à son actif. Autre joueur de Ligue 1, Folarin Balogun, arrive dixième avec 15 buts en 23 matches. Contre Nice samedi, il n’a pas marqué lors d’un match nul (0-0).

Aux portes du top 10, on retrouve Hugo Cuypers (La Gantoise), Vincent Janssen (Antwerp) et Jonathan David (Lille OSC) avec 15 buts. C’est un peu mieux que Vladimir Pisarski (Gazovik Orenbourg-Krylya Sovetov), Marcus Rashford (Manchester United), Ivan Toney (Brentford), Quincy Promes (Spartak Moscou), Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais), Wissam Ben Yedder (Monaco) et Bojan Miovski (Aberdeen), qui comptabilisent 14 réalisations. Juste derrière, Neymar (Paris Saint-Germain), Jean-Pierre Nsame (Young Boys), Niclas Fülkkrug (Werder Brême), Lautaro Martinez (Inter Milan), Fabio Borini (Fatih Karagümrük) et Mario Gonzalez (Louvain) suivent avec 13 buts.

Le classement des tops buteurs européens