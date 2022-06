Manchester United observe la situation de Mason Mount

Elu meilleur joueur de Chelsea lors des deux dernières saisons, Mason Mount ne fait pourtant pas partie des joueurs les mieux payés des Blues. Il était d'ailleurs en négociation pour prolonger et revaloriser son contrat mais entre la vente du club et la nécessité de recruter en défense, son cas ne semble pas être la priorité selon The Sun.

Cependant les Blues doivent se méfier car l'Anglais intéresserait de nombreux clubs, à commencer par Manchester United et son entraîneur Erik ten Hag. En effet, le Hollandais aurait observé Mount lors de son prêt au Vitesse Arnhem et il ne serait pas insensible à ses qualités depuis cette expérience. A deux ans de la fin de son contrat, le jeune international anglais sera-t-il tenté de quitter son club formateur ?