Juventus : le départ de Dusan Vlahovic ouvre la voie à Kolo Muani

Le départ de Dusan Vlahovic pourrait-il faire de Randal Kolo Muani un élément central dans le prochain projet de la Juventus ? À l’heure actuelle, la Vieille Dame doit remettre de l’ordre dans son effectif, mais surtout en attaque. Pour combler le départ du buteur, arrivé en 2022, la direction turinoise s’activerait déjà sur plusieurs pistes, avec l’ancien Parisien comme priorité. Le Tricolore, déjà passé par le club en prêt, est au centre des discussions et le staff de Luciano Spalletti souhaite accélérer le dossier, comme l’indique La Gazzetta dello Sport.

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Pour rappel, Kolo Muani ne sera pas concerné par la prochaine Coupe du monde avec les Bleus et le champ est libre pour l’attirer dans la Botte. La Juventus sait qu’elle doit accélérer sur ce dossier, mais d’autres options sont étudiées en interne. Alexander Sørloth ou Jean-Philippe Mateta sont également ciblés par le club de Serie A, et ce, depuis quelque temps. Reste à savoir si les Turinois miseront sur un profil qui a eu du mal à s’imposer avec Tottenham cette saison.