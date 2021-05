OM : Thiago Almada évoque l’intérêt de Jorge Sampaoli

Ciblé par l’Olympique de Marseille qui est à la recherche de sang neuf pour son effectif, Thiago Almada (20 ans) pourrait être une des recrues estivales du club phocéen. Depuis plusieurs semaines, le club essaye d’attirer la pépite argentine dans ses rangs. Jorge Sampaoli le connaît bien et semble l’apprécier puisqu’il en a fait une priorité pour son entrejeu.

Pour ESPN, le milieu de terrain de Vélez Sarsfield est revenu sur l’intérêt de son compatriote, sans pour autant confirmer des négociations avec l’OM. « Il me connaît depuis l'époque où j'étais espoir en équipe nationale. Quand il manquait l'un des membres de l’équipe A, il m'a emmené jouer avec eux, donc il me connaît bien. Mais je ne sais rien de tout ce qui passe, et c’est mon représentant qui gère tout ça », a-t-il déclaré.