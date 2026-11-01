Real Madrid : le geste incroyable des joueurs avec José Mourinho

Le succès du Real Madrid sur la pelouse du FC Barcelone dimanche dernier a visiblement provoqué une immense joie dans le vestiaire madrilène. Au-delà des trois points précieux récupérés dans la course au titre, cette victoire lors du premier Clasico de la saison a surtout permis à José Mourinho de renforcer ses liens avec ses joueurs. Selon les révélations du journaliste Jesús Gallego dans l’émission El Larguero, les Merengues auraient réservé une célébration particulière à leur entraîneur après le coup de sifflet final. « On m’a raconté que l’autre jour, à la fin du match, dans le vestiaire du Real Madrid au Camp Nou, les joueurs ont lancé José Mourinho en l’air », a-t-il expliqué. Une scène qui témoignerait de la relation privilégiée entre le technicien portugais et son groupe. Pour Gallego, il s’agit même d’« une véritable démonstration de l’unité entre l’équipe et l’entraîneur », alors que Mourinho a réussi à prendre le dessus tactiquement sur le Barça d’Hansi Flick.

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Cette célébration rappelle d’ailleurs plusieurs moments marquants du premier passage de José Mourinho sur le banc madrilène, entre 2010 et 2013. En 2011, après la victoire du Real Madrid contre Barcelone en finale de la Coupe du Roi (1-0), ses joueurs l’avaient déjà porté en triomphe. Une scène similaire s’était reproduite en 2012, lorsque les Merengues avaient décroché le titre de champion d’Espagne. Cette fois, aucune image de la célébration n’a filtré puisque celle-ci s’est déroulée à huis clos, dans l’intimité du vestiaire. Mais ce geste prend une dimension particulière après les passages de Xabi Alonso et d’Álvaro Arbeloa, durant lesquels aucune manifestation comparable n’avait été publiquement rapportée. Alors que la victoire au Camp Nou a relancé les ambitions du Real Madrid en Liga, Mourinho semble avoir réussi à fédérer son groupe autour de son projet. Une dynamique dont il faudra désormais mesurer la solidité au fil des prochaines rencontres.