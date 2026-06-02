Coupe du Monde 2026 : l’incroyable trajectoire de Bara Sapoko Ndiaye, surprise du Sénégal

Faisant passer sa liste de 28 à 26 noms juste avant la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a fait deux victimes avec Ilay Camara (23 ans, Anderlecht) et Moustapha Mbow (26 ans, Paris FC). Une déception pour les deux joueurs qui laisse place à une grosse surprise, la présence de Bara Sapoko Ndiaye. Jeune milieu de terrain de 18 ans, le natif de Mékhé vient de vivre une trajectoire folle puisqu’il n’a pas eu l’occasion de débuter en professionnel avant avril dernier.

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Appartenant au club gambien des Gambinos Stars, Bara Sapoko Ndiaye a pris le temps de grandir. En 2025, il s’était entraîné deux mois avec les U19 du Bayern Munich avant de rejoindre le club suisse du Grasshopper Zurich l’été dernier pour un stage de présaison. Finalement, c’est en janvier dernier qu’il est arrivé au Bayern Munich sous la forme d’un prêt afin de pouvoir jouer avec la réserve et possiblement l’équipe première. Toutefois, la belle histoire aurait pu tourner au cauchemar avec une blessure le tenant éloigné des terrains jusqu’en avril.

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Apparu en avril, à la Coupe du Monde en juin

Mais cela n’a pas empêché Vincent Kompany de miser sur lui. Le coach belge avait été convaincu de ce qu’il a vu à l’entraînement et l’a lancé contre Sankt-Pauli (5-0) le 11 avril dernier. « Malheureusement, il a été blessé, sinon il aurait probablement eu sa chance plus tôt. Il est très bien entré dans le match et n’était pas nerveux, même si c’était sa première fois à ce niveau », a confié le directeur sportif Max Eberl. Son coach Vincent Kompany était pressé de le revoir : « nous avons hâte de voir ce que sa personnalité nous réserve. Il a démontré qu’il fait partie des jeunes talents de notre centre de formation du Bayern. »

Jouant 14 minutes contre Stuttgart (4-2) au match suivant, il sera titulaire contre Mayence (4-3) et disputera une mi-temps contre Hoffenheim (3-3). Quatre apparitions dans un environnement très compétitif qui se sont bien passées, comme l’a confié Bara Sapoko Ndiaye au magazine 51 : « en Gambie, j’ai toujours joué contre des joueurs de mon âge. Ici, je m’entraîne avec des joueurs de classe mondiale et j’ai un entraîneur de haut niveau en la personne de Vincent Kompany. J’apprécie vraiment cela et je vois cela comme une formidable opportunité. »

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Une trajectoire folle puisque son acclimatation au Rekordmeister lui a permis d’être convoqué dans les 28 de Pape Thiaw pour la Coupe du monde avec le Sénégal. Lancé contre les États-Unis dimanche dernier lors d’une défaite (3-2), il a montré un joli visage aux côtés de Lamine Camara. Disputant les 90 minutes de jeu, il a convaincu Pape Thiaw de le sélectionner à la place d’Ilay Camara et de Moustapha Mbow alors qu’il était initialement prévu dans les deux recalés. Un joli tour de force pour celui qui sera l’un des benjamins de la compétition alors qu’il n’était pas du tout prévu dans les plans il y a encore quelques semaines.