On connaît la recette du succès d’Erling Haaland

Depuis son arrivée à Manchester City, Erling Haaland (23 ans) empile les buts. Avec 81 buts en 84 matchs, le Norvégien tourne presque à un but par match. The Sun pense avoir trouvé la raison d’un tel succès. Elle résiderait dans l’alimentation de l’attaquant de Manchester City. À son arrivée à Manchester, le Norvégien s’est rendu dans un restaurant italien et a commencé à prendre toujours le même plat : des pâtes avec de la crème et des champignons. Le patron de l’établissement lui avait promis un triplé : «je lui ai dit : "Si tu marques un triplé dimanche, remercie Beppe et Vero Moderno". Il a marqué un triplé, c’était très drôle. Puis il est revenu et a demandé les mêmes pâtes. Mêmes pâtes, nouveau coup du chapeau. C’est ainsi que tout a commencé avec lui.»

La suite après cette publicité

« Nous plaisantons maintenant sur les "pâtes du triplé". C’est un joueur de classe mondiale, un homme de classe mondiale. Cela ne s’achète pas » raconte le directeur du restaurant. Dans une précédente interview, Erling Haaland attribuait son succès aux lasagnes maison de son père Alfie. Le Norvégien nourrie une véritable histoire d’amour avec les pâtes…