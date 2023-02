Inter Milan - AC Milan : les compositions probables

La suite après cette publicité

L’Inter Milan affronte ce dimanche son rival éternel (20h45), l’AC Milan, dans un Derby de la Madonnina qui s’annonce volcanique. Vainqueurs larges des Rossoneri en finale de Super Coupe d’Italie (0-3), le 18 janvier dernier, les Nerazzurri devraient présenter un onze identique ce soir. Onana devrait être titularisé, tout comme Škriniar, Acerbi et Bastoni devant lui. Dans le 3-5-2 de Simone Inzaghi, Darmian et Dimarco occuperont les couloirs, tandis que Barella, Çalhanoğlu et Mkhitaryan seront chargés d’alimenter le tandem Džeko - Lautaro Martínez, auteurs de 8 buts en cumulé sur le mois de janvier.

Côté AC Milan, Stefano Pioli devrait opérer quelques changements après la série de 6 matchs sans victoire de son équipe, en alignant un 4-3-3. Maignan étant toujours absent, c’est de nouveau le Roumain Tătăruşanu qui devrait être titularisé dans les buts. En défense, de droite à gauche, Calabria, Kjær, et les Français Kalulu et Théo Hernandez devraient commencer. Dans l’entrejeu, Tonali et Krunić devraient être épaulés par le Brésilien Messias, certainement un cran plus haut. Puis devant, Saelemaekers et Leão animeront les couloirs, au service de Giroud, rare satisfaction de ces dernières semaines.

