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Ballon d’Or Liga

Ballon d’Or : le nouveau record de Kylian Mbappé

Par Max Franco Sanchez

Sera-t-il Ballon d’Or ? En attendant de savoir si le Bondynois remportera ce trophée pour la première fois de sa carrière, celui qui a inscrit un doublé lors du Clasico dimanche soir est déjà sûr de terminer dans le top 10. Ce qui lui permet donc d’écrire un peu plus l’histoire du football français.

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Effectivement, la star du Real Madrid devient le premier joueur français à terminer neuf fois d’affilée dans le top 10 du Ballon d’Or. Et autant dire que c’est loin d’être terminé…

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