La réaction forte du vestiaire du Real Madrid aux critiques des médias et des supporters

Au lendemain de la rencontre entre le Real Madrid et l’Inter, les réactions et les analyses de l’opinion publique madrilène sont plutôt négatives. Ce qui peut surprendre, puisqu’il s’agit d’un succès face à un cador européen. Mais le contenu proposé par les hommes de José Mourinho, longtemps dominés par les Milanais dans le jeu, en inquiète plus d’un du côté de la capitale espagnole. « Inquiétant » est d’ailleurs le mot qui revient le plus dans les analyses post-match dans les radios, les télévisions et les journaux outre-Pyrénées.

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« On ne peut pas tout critiquer. Une chose c’est de ne pas contrôler le match, mais eux non plus ne le contrôlaient pas. Courtois a fait beaucoup d’arrêts oui, mais nous aussi. Combien de buts on a raté ? Beaucoup », se défendait José Mourinho après le match, estimant que les réactions étaient peut-être un peu exagérées, alors que le public du Bernabéu a aussi, timidement certes, sifflé l’équipe et certains joueurs comme Vinicius Jr et Kylian Mbappé. Clairement, malgré ces 4 victoires en 5 matchs officiels cette saison, un petit climat de doute et de crispation s’est installé à Madrid.

Les Madrilènes ne sont pas inquiets

Et qu’en pensent les joueurs ? Le média Marca explique qu’en interne, on est très tranquille. Les Merengues estiment que l’équipe est sur la bonne direction, notamment parce qu’elle parvient à se créer beaucoup d’occasions. Pour eux, il n’y a aucune raison de s’inquiéter, ou de vouloir déjà tout changer. Pour la bande de Fede Valverde et Kylian Mbappé, le problème de l’équipe ne se situe pas dans l’animation offensive, ni même en défense, mais plutôt au niveau de l’efficacité. Un constat aussi partagé par José Mourinho.

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L’entraîneur portugais et son staff n’ont donc aucune intention de changer quoi que ce soit. Bien au contraire : ils sont convaincus que c’est en jouant de la même manière que sur ces premiers matchs de la saison que l’équipe gagnera des titres, en travaillant mieux sur la finition ou les choix dans les derniers mètres. On estime aussi que l’équipe doit encore créer ses automatismes et certains mécanismes, et que ça viendra naturellement avec le temps. Comme quoi, la perception extérieure est souvent bien différente de ce qui se vit en interne !