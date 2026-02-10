Le terrible calvaire que vit Lucas Moura se poursuit au Brésil

Longtemps, Lucas Moura a incarné ce joueur capable de faire basculer une soirée européenne en quelques minutes. Passé par le Paris Saint-Germain entre 2013 et 2018, le Brésilien a traversé l’ère QSI dans un rôle souvent ingrat, mais pas moins inutile, celui du dynamiteur, précieux mais rarement indiscutable, coincé dans une concurrence féroce. S’il n’a jamais totalement trouvé sa place dans le projet parisien, son passage reste associé à des images fortes, à une énergie et à une fidélité au club que le Parc n’a jamais vraiment oubliées. C’est pourtant en Angleterre que Lucas Moura a écrit la page la plus mémorable de sa carrière. Recruté par Tottenham à l’hiver 2018, le natif de São Paulo entre définitivement dans la légende des Spurs au printemps 2019, auteur d’un triplé irréel face à l’Ajax en demi-finale de Ligue des Champions. Une nuit folle à Amsterdam, gravée dans l’histoire du club londonien, qui masque encore aujourd’hui une fin d’aventure plus terne, marquée par une baisse de temps de jeu et une sortie en douceur à l’été 2023.

En quittant l’Europe, Lucas Moura pensait sans doute refermer la parenthèse continentale pour mieux se relancer là où tout avait commencé. Son retour à São Paulo, officialisé en août 2023, avait des airs de retrouvailles romantiques : l’enfant du club revenait au pays avec le statut d’ancien cadre de Premier League, attendu comme un leader technique et émotionnel. Les premiers mois ont pourtant vite rappelé la dure réalité du football brésilien avec un rythme exigeant, une pression populaire constante et un corps mis à rude épreuve. Malgré tout, son nom a refait surface jusque dans les bureaux de la Seleção, avec un retour surprise en sélection nationale à l’été 2024, après plusieurs années d’absence. Une convocation symbolique, presque nostalgique, qui contrastait déjà avec les difficultés rencontrées en club. Depuis, blessures, performances irrégulières et frustrations s’accumulent, donnant au come-back de Lucas Moura des allures de combat permanent plutôt que de renaissance apaisée.

Une année 2025 très tumultueuse

La saison 2025 restera comme l’une des plus éprouvantes de sa carrière, marquée par une lutte quasi continue contre les blessures et une absence prolongée des terrains. Après avoir commencé l’année avec l’ambition de peser sur le championnat brésilien et les compétitions continentales, l’ailier brésilien a été contraint de passer plus de temps dans les centres de rééducation que sur la pelouse du Morumbi. « Heureux d’être de retour après une année très difficile. Sans aucun doute, la plus éprouvante de ma carrière : une blessure au genou qui m’a tenu éloigné des terrains pendant presque toute la saison. L’opération, puis la convalescence, et la douleur qui m’empêchait de courir, ont été autant d’épreuves. J’ai fait des sacrifices pour essayer de revenir et d’aider l’équipe, mais en vain. Ce fut une période très compliquée, très difficile. Mais grâce à Dieu, je suis rétabli et prêt à reprendre le football et à aider São Paulo », a-t-il confié à ESPN Brasil. Victime d’un traumatisme au genou droit lors de la demi-finale du Campeonato Paulista en mars, il a vu sa saison perturbée par des douleurs persistantes et des rechutes qui l’ont éloigné de plus de 50 % des matchs du club en 2025.

Dans la suite de son entretien franc et poignant, Lucas Moura a décrit l’impact de cette période d’inactivité forcée. Longtemps considéré comme un élément moteur de l’attaque tricolore, il a vécu une série d’épreuves physiques avec un diagnostic sous-estimé au départ, des douleurs aiguës à la reprise, et finalement une chirurgie pour tenter de régler ces douleurs incapacitantes. « Le premier diagnostic était que ce n’était pas grave, que je serais tranquille pendant quelques semaines. J’allais bien pendant huit semaines, je suis revenu en pleine forme, mais chaque fois que j’essayais d’accélérer, je ressentais une douleur aiguë, et malgré tout, je continuais à forcer, pensant que la douleur finirait par disparaître, mais rien n’y a fait. J’ai dû m’arrêter à nouveau. Alors j’ai dit au médecin : "Opérons pour voir ce qui ne va pas, car cette douleur ne passe pas." On m’a opéré, on a tout nettoyé. Je suis retourné à l’hôpital 20 jours plus tard, je devais y rester cinq semaines, mais je n’y suis resté que trois à cause du match de Libertadores ». Ce passage, entre opération, convalescence et frustration, a profondément marqué non seulement son état physique mais aussi son moral, laissant planer un doute sur sa capacité à retrouver un niveau de performance digne de ses standards habituels.

La chronologie de sa réhabilitation montre une succession d’espoirs déçus. Après des semaines de traitement conservateur et même une réapparition sur le banc pour quelques rencontres, la douleur est revenue à chaque tentative d’accélération, forçant le staff médical du São Paulo à multiplier les interventions et évaluations. Après plus de huit mois d’attente, il déclare ressentir une nette amélioration, capable aujourd’hui d’accélérer, de répéter des gestes techniques et de retrouver confiance au fil des matchs disputés. « À mon retour, la douleur était toujours là. J’ai commencé à m’inquiéter, car le médecin m’avait dit qu’il avait tout fait, qu’il avait tout nettoyé, et que la douleur persistait. Enfin bref, Dieu merci, c’est une nouvelle année et maintenant je n’ai plus mal, je peux jouer, je peux accélérer. Je retrouve confiance après huit mois sans jouer, sans pouvoir accélérer, sans pouvoir… Quand je fais mes gestes techniques, il est normal d’avoir besoin d’un peu de temps pour récupérer, mais là, ça va, match après match, je me sens mieux chaque jour et je vais bientôt retrouver mon meilleur niveau ».

Une équipe de São Paulo en pleine crise

Au-delà de ses problèmes individuels, Lucas doit gérer aussi un club à la dérive complet. Cette campagne actuelle est loin d’être une saison ordinaire pour São Paulo. L’un des clubs les plus titrés du Brésil traverse une crise profonde qui dépasse largement les résultats sportifs. En coulisses, tensions politiques, difficultés financières et pressions internes ont fragilisé l’institution. « Un moment très délicat et très triste dans l’histoire de São Paulo. J’étais très contrarié par toute cette situation ; je n’aurais jamais imaginé vivre cela. C’est très triste pour notre histoire, pour notre institution, une institution si importante avec une histoire si riche. Mais j’espère que les choses vont s’améliorer. Franchement, nous n’avons pas accès à ce qui se passe en coulisses au club, à Morumbi, lors des réunions, des votes, avec les membres du conseil d’administration. Tout ce que nous apprenons, c’est ce qui est publié dans la presse ». Un déficit historique a été dévoilé, avec une dette qui frôle désormais le milliard de reais, et des dirigeants dans la tourmente, jusqu’à la mise à l’écart du président Julio Casares dans un scandale de fonds présumés détournés. Sur le terrain, cette instabilité se ressent jusque dans les vestiaires et dans la performance du groupe. La combinaison de pressions médiatiques, d’une direction fragilisée et de performances en dents de scie illustre une crise qui pèse sur l’image et l’avenir immédiat du club.

Les éliminations prématurées en Coupe du Brésil et un championnat erratique ont déjà conduit à des remplacements de l’encadrement technique, tandis que les recettes budgétaires ratent leurs objectifs, aggravant encore la gêne économique du club. Les turbulences ne se limitent pas à l’aspect financier avec ce grand nombre de blessures et un manque de continuité dans les résultats qui ont également pesé sur le collectif, suscitant de vives critiques de la part de supporters et de voix internes à l’institution. « Même si nous disons : "Allons sur le terrain, donnons le meilleur de nous-mêmes et oublions tout ça", c’est tout ce dont on parle dans la presse, ce qui a fini par nous perturber. "Qui sera notre président demain ? Qui sera notre directeur général ?" Alors, qu’on le veuille ou non, cela finit par freiner indirectement les choses, mais nous espérons que ce problème est résolu. » C’est terminé, et les choses vont désormais reprendre leur cours normal. São Paulo redeviendra une référence, comme il l’était il y a quelques années. Et nous continuerons à faire notre part sur le terrain, à donner le meilleur de nous-mêmes pour que les résultats soient au rendez-vous ». Entre douleurs physiques persistantes et crise profonde à tous les étages du club paulista, Lucas Moura incarne malgré lui les tourments d’une équipe de São Paulo en perte de repères, toujours en quête d’un nouvel équilibre.