Emmanuel Petit fustige les présidents de Ligue 1

Depuis plusieurs années, le feuilleton des droits TV cristallise toutes les tensions. Cette saison, DAZN diffuse 8 des 9 matches de chaque journée de Ligue 1. Lors d’une réunion qui avait eu lieu en juillet dernier, le ton était d’ailleurs monté entre les dirigeants des clubs de Ligue 1 lors d’une visio-conférence qui a été longuement disséqué dans la presse. Alors que les récents épisodes illustrent bien cette fracture plus que présente parmi les présidents de Ligue 1 entre deux clans qui s’écharpent depuis des mois. Et pendant que la situation avec DAZN est compliquée depuis le début de saison, tout le monde cherche des coupables en France. Pour Emmanuel Petit, il n’y a aucune différence : tous les présidents de Ligue 1 sont fautifs, comme il l’a expliqué sur les ondes de RMC :

«Il y a une lâcheté générale qui a été révélée lors du conseil d’administration du 14 juillet dernier. Beaucoup de gens qui dirigent des clubs français sont en soumission totale. Aujourd’hui, et pas seulement dans le sport, je me dis que c’est la loi du plus fort qui prédomine. Avec le manque de courage et la lâcheté de beaucoup de présidents de Ligue 1, les conséquences sont là, devant eux. Ils les payent très cher. Les présidents de Ligue 1 sont tous responsables. Le manque de courage les a tous emmenés dans un mur. On a souvent critiqué, à juste titre, les représentants de la Ligue pour leur incompétence mais ils ont été remis en selle par ces mêmes personnes.»