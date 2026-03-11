Un supporter parcourt 1000 kms pour voir le Barça… et débarque dans le mauvais St James’ Park

La soirée d’un supporter du FC Barcelone s’est transformée en véritable catastrophe en Angleterre. Alors que le fan espagnol pensait assister au match contre Newcastle en Ligue des Champions au célèbre St James’ Park, après avoir parcouru plus de 1 000 kilomètres et suivi les indications dans son téléphone, il s’est finalement présenté dans un autre stade… portant le même nom : le St James Park, à Exeter. Dans une publication Instagram, le club a notifié que l’homme avait montré son billet au personnel aux tourniquets, mais s’était rapidement rendu compte de son erreur. En effet, celui-ci se trouvait dans la mauvaise ville, à plusieurs centaines de kilomètres du match qu’il voulait logiquement voir.

La suite après cette publicité

Touchés par son périple, les membres du club d’Exeter City (troisième division anglaise) lui ont finalement offert un billet pour assister à leur rencontre à domicile contre Lincoln City (0-1). Adam Spencer, responsable de l’expérience des supporters à Exeter City, a d’ailleurs déclaré : « un de nos bénévoles est venu au bureau nous signaler qu’un homme s’était présenté en pensant voir le FC Barcelone. Son anglais était approximatif, mais d’après ce que nous avons compris, il venait de Londres. Je suppose qu’il avait enregistré l’adresse de St James’ Park dans son téléphone et qu’il avait simplement suivi les indications. Il était vraiment déçu et un peu gêné. Du coup, on lui a trouvé un billet et il a pu assister à un match au vrai St James’ Park. Il sera le bienvenu à tout moment ». Il ne fera certainement pas la même erreur si une autre occasion se présente.