CdM 2026, EdF : Maxence Lacroix veut aller au bout

Auteur d’une saison très solide sur le plan individuel et tout juste sacré en Ligue Conférence avec Crystal Palace, aux côtés de son coéquipier en club et en sélection Jean-Philippe Mateta, il s’est exprimé au micro de Téléfoot ce dimanche matin, peu après son arrivée à Clairefontaine. Il est notamment revenu sur le sacre du PSG : « je suis content pour le PSG, c’est une fierté en tant que Français de voir un club français au sommet du football européen. »

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Interrogé sur l’approche de la Coupe du Monde, il a également confié : « le Mondial qui approche ? Je vis un rêve éveillé, c’est magnifique. Le château de Clairefontaine ? Je l’ai beaucoup vu à travers YouTube, donc pouvoir être ici, c’est beau. Ce groupe, c’est des amis, une famille. Avec les joueurs qu’il y a ici et la qualité, il y a beaucoup d’ambition. Il faut être très concentré, on a envie d’aller au bout bien sûr ».