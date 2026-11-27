Présent en conférence de presse, José Mourinho a fait le point sur la situation de Rodrygo. Alors que l’international brésilien a connu plusieurs pépins physiques, l’entraîneur du Real Madrid s’est montré particulièrement satisfait de l’investissement de son attaquant ces derniers temps. « Rodrygo est en grande forme, mais il est également malade. Nous voulons éviter que les joueurs malades ne jouent. Cependant, Rodrygo travaille très dur et il a redressé la barre. Je pensais qu’il était un peu habitué aux blessures. Mais maintenant, il travaille d’arrache-pied », a expliqué le technicien portugais.

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José Mourinho ne compte toutefois prendre aucun risque avec l’ailier brésilien et ne s’attend pas à pouvoir compter sur lui pour les prochaines échéances du club madrilène. Le Special One reste néanmoins convaincu de l’apport que pourra avoir Rodrygo au sein de son effectif une fois pleinement opérationnel. « Je ne le vois pas jouer contre Arsenal ni en championnat en fin d’année. Mais il a un talent incroyable et il sera un atout de plus pour une équipe formidable composée de joueurs extraordinaires », a-t-il ajouté.