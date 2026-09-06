Fiorentina : Fabio Grosso en grand danger, Igor Tudor et Raffaele Palladino en pole

Selon nos informations, la direction de la Fiorentina s’est réunie ce dimanche afin de faire le point sur la situation particulièrement préoccupante du club et de Fabio Grosso. Après trois journées de Serie A, la Viola affiche toujours zéro point au compteur et occupe la dernière place du championnat, malgré un mercato XXL ayant nécessité plus de 150 millions d’euros d’investissements. La défaite concédée face au Torino, après avoir pourtant ouvert le score, a encore accentué une colère déjà très forte autour de l’équipe et de son entraîneur. Au coup de sifflet final, les supporters florentins ont copieusement sifflé leurs joueurs et pris directement à partie Grosso, tandis que plusieurs anciens de la maison, à commencer par Rolando Mandragora et Cristiano Biraghi, ont été chaleureusement applaudis. Dans ce contexte devenu particulièrement explosif, le technicien italien est désormais en grand danger. La direction florentine doit encore prendre une décision définitive, mais une nouvelle réunion est programmée en début de semaine afin de rediscuter de l’avenir de Grosso sur le banc de la Viola.

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La situation est d’autant plus délicate que les relations entre Fabio Grosso et Fabio Paratici sont loin d’être idylliques. Les deux hommes ne seraient pas sur la même longueur d’onde, un élément qui pèse forcément au moment où la direction doit décider de maintenir ou non sa confiance à l’entraîneur arrivé cet été pour porter un projet ambitieux. Alors que le club avait misé très gros sur ce nouveau cycle et offert à Grosso un effectif profondément remanié, le bilan sportif est aujourd’hui catastrophique et la pression populaire ne cesse de monter. Selon nos informations, deux profils commencent déjà à se dégager dans la réflexion florentine en cas de changement sur le banc. La première piste mènerait à un retour de Raffaele Palladino, qui connaît parfaitement l’environnement du club après son passage sur le banc de la Fiorentina la saison dernière. L’autre option serait beaucoup plus ambitieuse et correspondrait à la tentation Igor Tudor, entraîneur expérimenté et habitué aux contextes de forte pression en Serie A. La direction doit désormais trancher rapidement alors que Grosso joue clairement son avenir dans les prochains jours.