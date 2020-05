La riposte de Mario Balotelli et Felipe Melo aux attaques de Chiellini !

La réponse n’aura pas tardé à arriver. Quelques heures seulement après la parution d’extraits virulents envers Mario Balotelli et Felipe Melo tirés du livre autobiographique de Giorgio Chiellini, écrit durant sa convalescence et qui devrait paraître dans les prochains jours, les deux hommes ont contre-attaqué, chacun à leur manière. Si le premier a gardé une certaine distance, le second ne s’est pas privé.

Balotelli, désigné par Chiellini comme une «personne négative» qui «méritait une gifle», a simplement regretté que les choses ne soient pas dite en face : «au moins, j'ai la sincérité et le courage de dire les choses en face. Depuis 2013, vous avez eu de nombreuses occasions de le faire, en vous comportant comme un vrai homme, mais vous ne l'avez pas fait. Qui sait ce que vous direz un jour sur vos coéquipiers aujourd'hui, étrange capitaine... Si cela signifie être un champion, alors je préfère ne pas l'être. Et je n'ai jamais manqué de respect au maillot de l'équipe nationale.» De son côté, Felipe Melo n’y est pas allé de main morte : «Balotelli devrait être giflé, je suis le pire des pires et il y a toujours un risque de bagarre à cause de moi ? Il se pissait toujours dessus. Je suis désolé : il est trop facile de dire du mal des autres avec un livre», a notamment déclaré ce dernier. Nul doute que la sortie du livre devrait être surveillée comme le lait sur le feu...