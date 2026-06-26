Le Bayern Munich acte la prolongation d’un cadre

Konrad Laimer va poursuivre l’aventure avec le Bayern Munich. Selon les dernières informations de Sky Sports Allemagne, un accord définitif a été trouvé entre les deux parties pour une prolongation de contrat jusqu’en juin 2029. Malgré des négociations initialement compliquées en raison des exigences salariales du joueur, les dirigeants bavarois et l’international autrichien ont toujours affiché leur volonté commune de poursuivre leur collaboration.

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La signature est désormais attendue dans les prochains jours, avant une officialisation imminente. Konrad Laimer devrait percevoir un salaire supérieur à 10 millions d’euros brut par an, bonus compris. À 29 ans, le polyvalent milieu de terrain, capable d’évoluer également au poste de latéral droit, est récompensé après une saison convaincante sous les couleurs du Bayern avec 3 buts et 13 passes décisives en 47 matches.