Nathanaël Mbuku prêté à Saint-Trond

Nathanaël Mbuku va poursuivre sa carrière en Belgique. Saint-Trond a officialisé l’arrivée en prêt de l’ailier gauche international congolais de 24 ans en provenance d’Augsbourg. Une option d’achat a également été intégrée à l’opération. Bloqué en Allemagne, l’ancien joueur du Stade de Reims sort d’une saison complète avec Montpellier, où il a disputé 30 rencontres de Ligue 2 pour quatre buts et cinq passes décisives. Mbuku va désormais tenter de trouver davantage de stabilité en Belgique après avoir multiplié les expériences ces dernières saisons.

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Op het WK tegen Colombia en Engeland, vanaf deze week op Stayen 😍 pic.twitter.com/AJMOTCg0lO — STVV (@stvv) September 3, 2026

Formé à Reims, Mbuku avait quitté son club formateur librement pour rejoindre Augsbourg en 2023. Depuis son arrivée en Allemagne, il n’est jamais parvenu à s’installer durablement et a enchaîné les prêts, d’abord à Saint-Étienne, puis au Dinamo Zagreb et à Montpellier, avant cette nouvelle aventure à Saint-Trond. International avec la République démocratique du Congo et présent lors de la dernière Coupe du monde, l’ailier espère désormais profiter de ce quatrième prêt pour retrouver du temps de jeu et convaincre le club belge de lever son option d’achat.