Le point médical du PSG sur la blessure d’Achraf Hakimi

Hier, le Paris Saint-Germain s’est imposé 1-0 sur la pelouse du Stade Brestois. Cependant, les hommes de Luis Enrique ont perdu Achraf Hakimi en cours de match. Le défenseur parisien semblait souffrir des ischios et son coach n’a pas su dire en conférence de presse si la blessure de son joueur était sérieuse ou non. Cet après-midi, le PSG vient de publier son point médical.

La suite après cette publicité

«Victime d’une légère lésion à la cuisse droite lors du match face à Brest hier soir, Achraf Hakimi restera en soins ces deux prochains jours. Un nouveau point médical sera effectué à l’issue de cette période», annonce le club de la capitale sur son site officiel. Le latéral marocain est encore loin d’un forfait pour le Clasico de la Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille.