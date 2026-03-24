Menu Rechercher
Commenter 12

Barça : Jules Koundé est choqué par Lamine Yamal

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Lamine Yamal contre Villarreal @Maxppp

Sur la chaîne Twitch d’ESN Media, Jules Koundé a été interrogé sur de nombreux sujets d’actualité liés au FC Barcelone. Le défenseur tricolore a notamment reçu des questions sur son coéquipier Lamine Yamal, qui continue de régaler tout le monde sous la tunique barcelonaise. Sans surprise, Koundé a encensé le numéro 10 blaugrana.

La suite après cette publicité

« C’est choquant, c’est très très fort. Je sais pas si les gens se rendent compte à quel point c’est fort. Faire ce qu’il a fait à son âge, remportant un Euro à 16 ans en étant un des meilleurs joueurs… », a répondu le joueur formé aux Girondins de Bordeaux, bien placé pour admirer les exploits de son coéquipier à l’entraînement et en match…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier