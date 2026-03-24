Barça : Jules Koundé est choqué par Lamine Yamal

Sur la chaîne Twitch d’ESN Media, Jules Koundé a été interrogé sur de nombreux sujets d’actualité liés au FC Barcelone. Le défenseur tricolore a notamment reçu des questions sur son coéquipier Lamine Yamal, qui continue de régaler tout le monde sous la tunique barcelonaise. Sans surprise, Koundé a encensé le numéro 10 blaugrana.

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« C’est choquant, c’est très très fort. Je sais pas si les gens se rendent compte à quel point c’est fort. Faire ce qu’il a fait à son âge, remportant un Euro à 16 ans en étant un des meilleurs joueurs… », a répondu le joueur formé aux Girondins de Bordeaux, bien placé pour admirer les exploits de son coéquipier à l’entraînement et en match…