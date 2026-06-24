Nantes : un club de L1 se manifeste pour Johann Lepenant

Considéré à juste titre comme l’une des principales valeurs marchandes de l’effectif du FC Nantes aux côtés de l’inévitable Mathis Abline, Johann Lepenant ne devrait pas s’éterniser sur les bords de l’Erdre lors de ce mercato estival. À 23 ans, l’ancien international espoir tricolore conserve en effet une très belle cote sur le marché des transferts, fort d’un profil très complet et d’une solide expérience accumulée au plus haut niveau national. Sous contrat avec les Canaris jusqu’en juin 2029, l’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais qui a dépassé les 150 apparitions pros (dont 91 en Ligue 1), continue de séduire de nombreux observateurs au sein de notre championnat.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le FC Lorient a coché le nom du natif de Granville sur ses tablettes et suit avec une très grande attention l’évolution de ses performances depuis maintenant plusieurs semaines. Les Merlus, désireux de densifier leur entrejeu, ne se sont pas contentés d’une simple observation et ont récemment manifesté un intérêt réel auprès du joueur. Reste désormais à savoir si la direction lorientaise parviendra à trouver un terrain d’entente avec les dirigeants nantais, qui se trouvent en position de force grâce à ce contrat de longue durée, dans un dossier qui s’annonce à suivre de très près.