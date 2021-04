Chelsea prend la pole pour Sergio Agüero

La suite après cette publicité

La nouvelle est tombée le 29 mars dernier en soirée. Après dix ans passés à Manchester City, Sergio Agüero (32 ans), libre de tout contrat en juin prochain, ne sera pas conservé par les Skyblues. « Manchester City fera ses adieux affectueux et émouvants au légendaire attaquant Sergio Agüero à l'expiration de son contrat cet été. Prisé par les fans de City et icône mondiale du jeu, Agüero est l'un des footballeurs les plus titrés et les plus respectés sous le maillot bleu ciel. »

Depuis, l’avenir de l’attaquant argentin est au coeur de toutes les interrogations. Ami proche de Lionel Messi, l’international albiceleste (97 sélections, 42 buts) était annoncé avec insistance au FC Barcelone. Le scénario semblait d’ailleurs parfait. Agüero est libre et convient donc à un club dont les finances sont catastrophiques, et en plus, il peut convaincre Messi de prolonger l’aventure en Catalogne.

Les Blues sur tous les fronts

Sauf que Ronald Koeman n’est pas fan du joueur. Récemment, nous vous révélions que le Paris Saint-Germain s’était immiscé dans ce dossier et qu’une offre avait été faite au joueur. Mais les Parisiens ne sont pas les seuls puisque l’Independiente, la Juventus ou encore Manchester United sont autant de courtisans cités.

Mais ce matin, le Daily Mail nous apprend que Chelsea serait le club le mieux placé pour accueillir le futur ex-Citizen ! En effet, le tabloïd affirme que Agüero souhaiterait finalement rester en Angleterre et que les Blues font partie d’un des rares clubs à pouvoir lui garantir les près de 14 M€ annuels qu’il touche actuellement à City. Également engagé dans la bataille pour Erling Haaland, Chelsea a décidément faim d’attaquants !