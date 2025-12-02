Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Barça : la réaction folle d’Hansi Flick

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Hansi Flick, le technicien du FC Barcelone @Maxppp
Barcelone 3-1 Atlético

Le FC Barcelone a frappé un gros coup ce soir, en s’imposant 3-1 face à l’Atlético de Madrid. De quoi mettre, provisoirement, le Real Madrid à quatre points, alors que six unités séparent désormais les Catalans des Colchoneros. Après le match, Hansi Flick avait logiquement le sourire.

La suite après cette publicité

Classement général Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Barcelone Barcelone 37 15 +25 12 1 2 42 17
2 Logo Real Madrid Real Madrid 33 14 +16 10 3 1 29 13
3 Logo Villarreal Villarreal 32 14 +16 10 2 2 29 13
4 Logo Atlético Atlético 31 15 +14 9 4 2 28 14
Voir le classement complet

« Je pense que notre prestation était d’un autre niveau. On a joué contre une grande équipe. Nous nous sommes battus, ensemble, et ce que j’ai vu était génial, fantastique. Je suis très content. C’était très positif et très bon pour notre confiance de gagner contre une équipe comme l’Atlético », a lancé le coach allemand. Autant dire qu’il devrait bien dormir ce soir…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Hansi Flick

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Hansi Flick Hansi Flick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier