Barça : la réaction folle d’Hansi Flick
1 min.
@Maxppp
Le FC Barcelone a frappé un gros coup ce soir, en s’imposant 3-1 face à l’Atlético de Madrid. De quoi mettre, provisoirement, le Real Madrid à quatre points, alors que six unités séparent désormais les Catalans des Colchoneros. Après le match, Hansi Flick avait logiquement le sourire.
Classement général Liga
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Barcelone
|37
|15
|+25
|12
|1
|2
|42
|17
|2
|Real Madrid
|33
|14
|+16
|10
|3
|1
|29
|13
|3
|Villarreal
|32
|14
|+16
|10
|2
|2
|29
|13
|4
|Atlético
|31
|15
|+14
|9
|4
|2
|28
|14
« Je pense que notre prestation était d’un autre niveau. On a joué contre une grande équipe. Nous nous sommes battus, ensemble, et ce que j’ai vu était génial, fantastique. Je suis très content. C’était très positif et très bon pour notre confiance de gagner contre une équipe comme l’Atlético », a lancé le coach allemand. Autant dire qu’il devrait bien dormir ce soir…
