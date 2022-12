La Juventus tremble pour Paul Pogba, José Mourinho fait l'unanimité au Portugal

La suite après cette publicité

Pogba loin d'un retour à la compétition

En Italie, des nouvelles de Paul Pogba font la Une d'Il Corriere dello Sport et elles ne sont pas bonnes pour le Français. Le quotidien italien nous apprend que «Pogba ne parvient pas à se rétablir». «La Juve ne trouve pas la paix, le calvaire s'allonge : il risque de manquer cinq matchs de plus», indique le média. Sa blessure au genou continue d'inquiéter et «le retour sur le terrain n'est pas prévu avant le 29 janvier». Alors qu'il espérait participer au Mondial avec l'équipe de France, au final son retour à la compétition s'allonge de jour en jour.

Le Portugal réclame Mourinho pour la Seleção

Au Portugal, l'avenir du sélectionneur Fernando Santos est toujours autant au cœur de l'actualité ! Et si l'on en croit la presse du pays, il ne devrait pas continuer avec la Seleção das Quinas. Et c'est un nom bien connu qui pourrait le remplacer. Comme l'indique Record dans son édition du jour : «José Mourinho est désiré» ! «Il est le favori pour succéder à Fernando Santos», rapporte le quotidien sportif mais «il est hors de question d'accumuler les fonctions avec la Roma». De son côté le Jornal de Noticias indique que «Mourinho pourrait être nommé la tête de la sélection nationale». Reste à savoir ce qu'en pense le Special One !

La France trépigne d'impatience…

L'Argentine est donc en finale de cette Coupe du Monde 2022 et attend désormais son adversaire. Qui entre la France et le Maroc rejoindra l'Albicleste dimanche à 16h ? En tous cas pour L'Équipe, c'est «trois étoiles plein les yeux» ! «Doubles champions du Monde, les Bleus affrontent le Maroc, qui ne cesse d'enchanter depuis le début de la compétition. Cette demi-finale, inédite et très attendue par les supporters de deux sélections , s'annonce passionnante.» Et c'est tout un pays qui est derrière l'équipe de France car pour Le Parisien, c'est «objectif finale» pour la bande à Deschamps. La Provence titre «quelle histoire» pour ces deux nations. Alors que Le Progrès a envie de «rugir encore» ! Mais comme le note La Voix du Nord, il faudra «faire face au verrou marocain». La Montagne met en avant le match dans le match entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi pour cette «demie entre amis…» Mais surtout, comme l'annonce L'Indépendant, les Bleus ont «soif de finale» ! Enfin, au Maroc, le quotidien Le Matin estime que «les Lions de l'Atlas sont déterminés à honorer leur rendez-vous avec l'histoire…» Verdict ce soir !