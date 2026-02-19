La Juventus veut déjà se débarrasser du flop Edon Zhegrova

La Vieille Dame a pris une sacrée déculottée. Mardi soir, elle a été fessée 5 à 2 par Galatasaray en barrage aller de l’UEFA Champions League. Une défaite qui condamne les Piémontais à l’exploit lors de la manche retour mercredi soir à Turin. Mais il reste à savoir si les joueurs de Luciano Spalletti auront retrouvé leurs esprits pour effacer ce mauvais souvenir et sauver leur peau dans la plus belle des compétitions européennes. Ce qui est sûr, c’est que ce revers a laissé de sérieuses traces au sein de l’écurie bianconera. Ce jeudi, Tuttosport fait un large point sur la situation de la Juve, au bord du gouffre qui va jouer gros dans les prochains jours mais aussi durant les prochaines semaines. Une révolution est en préparation selon nos confrères.

«Il faut placer la barre plus haut : combien de fois Luciano Spalletti a-t-il répété ces mots, notamment durant le mercato hivernal ? Il fait référence à la nécessité d’acheter non seulement pour combler les postes vacants, mais aussi pour apporter une réelle et concrète plus-value à la Juventus. Ce refrain résonnera encore davantage cet été, tel un mantra : car il ne s’agira alors plus de réparer les dégâts, mais de restructurer, voire de révolutionner l’équipe. D’autant plus que les derniers mercatos n’ont pas donné les résultats escomptés : des ressources ont été investies, et même beaucoup, mais les résultats sont maigres. Et dans une saison où la 4e place risque d’être le seul objectif réaliste d’ici février, ce constat est d’autant plus pertinent.»

Une révolution estivale en préparation

Tuttosport précise «la défaite subie à Istanbul, aussi cuisante soit-elle, a mis en lumière les failles d’un effectif qui se révèle incapable de rivaliser au plus haut niveau dans toutes les compétitions (…) Une certitude s’impose, qu’il faut consolider rapidement : repartir à zéro avec Luciano Spalletti.» Le coach italien n’a visiblement pas à s’inquiéter, même si tout peut encore aller très vite dans le football. Il devrait d’ailleurs être un peu plus écouté concernant les besoins du club pour le prochain mercato d’été. En effet, la publication transalpine indique que les Bianconeri vont se mettre en quête d’un attaquant vedette. Déjà approché par le passé, Victor Osimhen (Galatasaray) est toujours très apprécié. Il présente l’avantage de bien connaître la Serie A depuis son passage à Naples.

De plus, un milieu de terrain et des renforts sur les ailes ainsi qu’en défense sont espérés. Il y a donc du pain sur la planche pour la Vieille Dame, qui veut bâtir autour de Kenan Yildiz et qui va devoir réussir son recrutement contrairement à l’été dernier. D’ailleurs, elle ne compte pas poursuivre l’aventure avec certaines recrues jugées décevantes. C’est le cas d’Edon Zhegrova, qui a été acheté 20 M€ bonus inclus au LOSC. Très longtemps courtisé par l’Olympique de Marseille, qui avait un temps sa préférence, le Kosovar a finalement traversé a frontière pour rejoindre Turin où il a signé jusqu’en juin 2030. Un choix qu’il avait expliqué lors de sa présentation à la presse.

Zhegrova poussé dehors

«Je suis très heureux et fier d’être à la Juve. Les retours de ces premiers jours sont positifs. Est-ce Jonathan David qui m’a convaincu ? Le club et le projet. Et puis, bien sûr, je connais aussi David. Je sais que l’équipe a beaucoup de qualité et c’est pourquoi je l’ai choisie.» Après la parole, place aux actes. Mais on ne peut pas dire que sa première saison en Italie soit une grande réussite. En effet, il n’a été utilisé que 374 minutes cette saison. Sur ses 18 apparitions toutes compétitions confondues, il n’a été titularisé qu’une seule fois. Pour le reste, il est entré en jeu en cours de match ou il n’est parfois pas sorti du banc (14 rencontres, et il a manqué aussi 2 matches pour blessure). C’était le cas mardi à Istanbul, où il a été scotché au banc. Cela est arrivé 5 fois lors des 7 derniers matches des Piémontais. Des Piémontais avec lesquels il affiche un bilan de 0 but et 0 assist.

Au-delà des chiffres et malgré quelques coups d’éclat, il ne répond pas totalement aux attentes de Spalletti et de la Juve, qui ont déjà tranché le concernant. Tuttosport assure qu’il ne restera pas plus d’une saison chez la Vieille Dame, qui veut lui trouver une porte de sortie à l’été 2026. Mais il n’est pas le seul. En effet, Loïs Openda est aussi invité à aller voir ailleurs. Pour rappel, le Belge a fait l’objet d’un «prêt payant de 3,3 M€, auquel il faut ajouter 800 000 euros de bonus et une option d’achat de 40,6 M€, payables en quatre exercices, auxquels s’ajoutent des frais accessoires de 1,7 M€.» D’autres éléments sont aussi dans l’incertitude comme Teun Koopmeiners. Arrivé libre, l’ancien joueur des Dogues, Jonathan David, n’est pas non plus assuré de rester. De son côté, Andrea Cambiaso pourrait être sacrifié pour renflouer les caisses et réinjecter cet argent pour recruter les joueurs désirés par le coach et la direction. L’avenir s’écrit aujourd’hui à la Juventus. Et pour Zhegrova (26 ans), la suite de son histoire devrait s’écrire ailleurs…