LdC : le nouveau communiqué incendiaire du Bayern Munich

Le Bayern Munich ne compte pas se laisser faire. Hier, le club allemand a déposé une réclamation auprès de l’UEFA. La raison ? Les Bavarois sont furieux et protestent contre les mesures de dernières imposées par la police de Paris à ses 2000 supporters venus à Paris assister au choc face au PSG. Cet après-midi, le futur adversaire est à nouveau sorti du silence via un communiqué.

«La préfecture de police de Paris a émis un ordre de dernière minute la veille du match de Ligue des champions opposant le Bayern Munich au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Les quinze bus transportant les supporters des champions en titre ont dû se rassembler à un péage situé en périphérie de Paris, sur l’autoroute A4, et n’ont été autorisés à quitter la route pour le stade qu’à 17 heures, sous escorte policière. Même les bus déjà arrivés à Paris ont été contraints de repartir et de se rendre au péage. Les installations sur place sont déplorables : un seul WC, sans possibilité de se restaurer ni de se désaltérer. De plus, le traitement réservé aux supporters est loin d’être acceptable. En raison de l’heure d’arrivée tardive qui modifiera les horaires de conduite des chauffeurs de bus, le départ ne sera possible que six à sept heures après le match. Cette réglementation oblige les supporters à rester sur le parking devant le stade jusqu’au départ. Outre ces conditions inacceptables, de nombreux supporters ne pourront pas se rendre à leur travail le lendemain. Le Paris Saint-Germain et l’UEFA soutiennent le FC Bayern dans cette affaire ; le FC Bayern ne laissera pas cette affaire en suspens», peut-on lire sur le communiqué publié sur le site officiel des Bavarois.