Inter Miami : Javier Mascherano réagit à la suspension de Luis Suárez

Suspendu trois matchs par la MLS, après une suspension initiale de six matchs pour la prochaine édition de la Leagues Cup en raison d’un crachat sur un membre du staff des Seattle Sounders, Luis Suárez n’a pas pris part à la défaite de l’Inter Miami contre Charlotte cette nuit (0-3). En conférence de presse, l’entraîneur Javier Mascherano a confirmé que l’équipe allait devoir faire sans un joueur clé, tout en s’exprimant sur la décision du championnat nord-américain.

La suite après cette publicité

« Concernant la suspension, évidemment, nous acceptons la décision prise par la MLS, a assuré l’Argentin. Le club s’est d’ailleurs déjà exprimé publiquement en accord avec cette décision. Luis a également manifesté publiquement son accord avec l’équipe. Nous avons discuté en privé de ce que nous devions discuter, et je pense que nous avons enfin tourné la page sur cet épisode, même si, clairement, aucun de nous n’a aimé la façon dont le match contre Seattle s’est terminé ni tout ce qui en a découlé. Évidemment, nous perdons un titulaire, un joueur qui a été important tout au long de la saison, et cela nous oblige à explorer d’autres options, à essayer de le remplacer du mieux possible. »