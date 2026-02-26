Galatasaray : Osimhen explique pourquoi il n’a pas célébré

La Juventus venait de rater la balle du 4-0 lorsque Baris Yilmaz a servi Osimhen à l’entrée de la surface, à la 105+1e minute. Le Nigérian, clinique, a battu Perin d’une frappe entre les jambes et quasiment offert par ce but la qualification à son équipe. De quoi déclencher une folle joie ? Pas du tout, puisque l’attaquant, célébré par ses partenaires, est resté stoïque. Et il s’en est expliqué après la rencontre.

« Je n’en ai pas besoin. Je pense qu’il est important de respecter un homme que j’admire et qui a joué un rôle important dans ma carrière : je parle évidemment de Spalletti. Je n’éprouvais pas le besoin de célébrer. Nous avons très mal joué, même à dix contre onze, donc il n’y avait aucune raison de faire la fête. Même lorsque nous avons eu l’occasion de marquer le but décisif, celui du 3-1, je n’ai pas ressenti le besoin de célébrer. Je ne suis pas ce genre de joueur, quelqu’un qui essaie de cacher ses émotions ou qui fait ce genre de choses. J’ai vu tous ces gens applaudir les joueurs de la Juventus pour leur performance, et je peux dire que je suis heureux… » Osimhen a joué sous les ordres de Spalletti à Naples, gagnant le Scudetto lors de la saison 2022-2023.