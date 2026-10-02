L’Italie en veut encore à Zidane, le Portugal s’en prend à Ronaldo

L’Italie attend Zidane de pied ferme

« Zidane encore toi » placarde la Gazetta dello Sport, qui va même plus loin dans ses pages intérieures en s’exclamant « tous contre Zidane » au côté d’un cliché sans équivoque du fameux coup de boule de 2006. Même son de cloche pour le Corriere dello Sport qui titre même en français pour l’occasion « Tête à Tête » en référence à cette même action. Mais au-delà de Zidane, les Italiens ont un match à jouer et comme le mentionne le journal au papier rose, « La France est très forte mais c’est le test idéal pour comprendre qui nous sommes ». Et pour réussir ce test, l’Italie devra compter sur deux hommes clés selon les dires du quotidien, à savoir Ricardo Calafiori et Alessandro Bastoni. Pour le média, pas de doute, Michael Olise, auteur du seul but face à la Belgique est le danger numéro 1 à surveiller côté bleu, et pour espérer un résultat, il faudra être capable de contenir ses assauts.

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La presse portugaise dénigre Cristiano Ronaldo

24h après le choix de Cristiano Ronaldo de quitter brusquement la sélection, le Portugal affrontait le Danemark. Victoire 4-2 des hommes de Jorge Jesus convaincant et emballant collectivement. Mais s’il n’était pas présent, c’est bien évidemment CR7 qui fait beaucoup parler dans la presse portugaise. D’abord pour O Jogo, qui n’hésite pas à titrer « CR11 » sur sa une, en référence au numéro de Joao Felix, une nouvelle fois buteur pour la troisième fois en 3 matchs. Mais dans son analyse également, le média n’y va pas de main morte et parle du sélectionneur Jorge Jesus comme d’un entraîneur prometteur qui fait tomber Ronaldo et conduit l’équipe à une meilleure débrouillardise et harmonie collective. Une harmonie collective illustrée par 4 buteurs différents puisque outre Joao Felix, Joao Cancelo, Gonçalo Ramos et Vitinha ont également contribué à la victoire de la Seleçao. Et forcément, alors que Gonçalo Ramos, auteur de son 13e but en sélection et du douzième sans la présence de CR7, A Bola ne manque pas de faire la comparaison en indiquant. « Redoutable dans la surface, il se montre infatigable et d’une grande efficacité sur tout le terrain, un véritable buteur dont toute l’équipe a besoin. Si Jorge Jesus est le chef d’orchestre, comme il l’a déclaré en avant-match, Gonçalo Ramos est le maître du jeu, le patron du Portugal à la tête d’une équipe compétente et dévouée. Il a joué comme un patron ! » Des mots forts qui tranchent forcément avec son prédécesseur. Même sentiment pour l’Équipe en France, qui parle d’un Portugal libéré qui a assuré le spectacle en se montrant décomplexé. Même sujet évidemment pour Record qui parle de son côté d’une crise nationale, avec un jeu de mot lié au diminutif de Cristiano.

Le Barça visé par des sanctions à l’initiative du Real

Le Real Madrid réclame des grosses sanctions pour le Barça et presse l’UEFA dans l’affaire Negreira comme le mentionne Marca sur sa Une. Sujet similaire sur la une de AS qui indique que l’UEFA réactive justement l’affaire Negreira. Pour rappel, le FC Barcelone est visé par des paiements effectués, estimés à 8,4 millions d’euros entre 2001 et 2018 à une société liée à José María Enríquez Negreira, ancien responsable de l’arbitrage espagnol. Un sujet de tension à l’origine même de la fin du dialogue entre les deux clubs comme l’a révélé Joan Laporta, il y a quelques jours. Et le Real Madrid veut voir l’enquête avancer rapidement et attend des grosses sanctions à destination du Barça. Parmis les sanctions réclamées, le Real espère notamment voir le Barça déchu des titres remportés sur la période, mais également l’interdiction de participer aux compétitions de l’UEFA.