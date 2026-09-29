Infractions financières : les joueurs de Manchester City craignent le pire !

Poursuivi par la Premier League depuis 2023 pour 115 infractions aux règles du fair-play financier commises entre 2009 et 2018, Manchester City vient de voir le couperet tomber la semaine dernière. Révélé en exclusivité par The Athletic, le club mancunien a été reconnu coupable de la quasi-totalité des chefs d’accusation retenus contre lui. Une annonce fracassante qui suscite une vague d’indignation et un tollé à travers tout le pays, où consultants et supporters crient au scandale et réclament des sanctions exemplaires.

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Pourtant, malgré ce verdict dévastateur, l’instance britannique n’a pas encore arrêté la nature exacte des sanctions. Cet entre-deux juridique, accentué par la perspective d’un appel quasi certain de la part de l’ancien club de Pep Guardiola et un récent communiqué de soutien de la direction, plonge l’institution dans un flou total. L’absence de condamnations immédiates crée une atmosphère particulièrement lourde. Cette dernière a le don d’affaiblir mentalement des joueurs rongés par l’incertitude quant à l’avenir sportif de leur club alors que les sanctions peuvent aller jusqu’à un retrait de points entraînant une relégation inévitable.

Les joueurs de Manchester City sont perturbés

Cette crise extra-sportive s’est invitée à l’intérieur du rassemblement des Three Lions où Elliot Anderson, Marc Guehi et Nico O’Reilly ont été appelés. Si le capitaine Harry Kane et le sélectionneur Thomas Tuchel ont récemment nié l’impact négatif de ces accusations sur les Skyblues convoqués avec l’Angleterre, la réalité du terrain laisse penser le contraire. Lors de la défaite face à l’Espagne (2-3), Marc Guehi a été l’auteur d’une erreur coupable sur l’ouverture du score de Lamine Yamal. Preuve que quelque chose ne tourne pas rond chez les joueurs de City en ce rassemblement, Nico O’Reilly, titularisé sur le flanc gauche de la défense, a été fautif sur le deuxième but espagnol.

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Des erreurs anormales chez des joueurs de cet acabit et qui ont interpellé les observateurs anglais. Outre les remarques de Roy Keane et Gary Lineker à cet égard, L’Equipe nous apprend ce mardi que l’entourage des joueurs de City confirme d’ailleurs que les discussions en coulisses tournent en boucle autour d’une menace assez folle. En effet, les Cityzens craignent un retrait massif de points pouvant condamner purement et simplement le champion en titre à une relégation administrative en Championship. Une perspective qui a de quoi brouiller les esprits lors de cette trêve internationale alors que Manchester City pourrait même se faire piller en cas de sanctions XXL.