La stratégie de Toulouse pour déstabiliser les joueurs de l’OM

La guerre d’influence. Souvent acquis à la cause des Marseillais lors des rencontres entre le TFC et l’OM, le Stadium devrait voir ce week-end les Toulousains faire augmenter les décibels. Selon la Dépêche du Midi, la vente des places pour la rencontre Toulouse - OM, ce samedi (21h00), à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1, a été proposée en priorité aux abonnés et aux habitués du Stadium.

La suite après cette publicité

Une stratégie de déstabilisation pour empêcher les joueurs de l’OM de se sentir en terrain conquis. Pour la rencontre, 30 000 spectateurs sont donc attendus, pour seulement 900 Marseillais. Pour rappel, Toulouse s’était lourdement incliné lors de la rencontre aller, dans un Stade Vélodrome, comme souvent, en fusion (6-1, le 29 décembre).

À lire

OM : les étonnantes coulisses du transfert d’Azzedine Ounahi

Pour ce match de l’OM, Parions Sport en Ligne vous offre 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur un premier but d’Alexis Sanchez (coté à 2,45) pour tenter de remporter 24,50€.