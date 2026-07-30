Coupe du Monde 2026 : l’arbitre de la finale évoque le comportement de Lionel Messi
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@Maxppp
Le dimanche 19 juillet, l’Espagne a gagné la Coupe du Monde 2026 en venant à bout de l’Argentine après les prolongations (1-0). Un match sous tension parfaitement géré par Slavko Vincic, l’arbitre de la rencontre. Ce dernier qui a pris sa retraite à 46 ans vient d’accorder un entretien au média national slovène Sport.
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Il a jugé sa performance : «je savais que mon travail était de la gérer, quand siffler et quand laisser jouer. Je crois qu’on n’a pas rencontré trop de difficultés.» Il a également évoqué un échange durant le match avec Lionel Messi : «je préfère garder cette conversation pour moi. Mais je peux dire que Messi s’est comporté de manière exemplaire.»
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