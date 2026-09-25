Équipe de France : Jules Koundé dévoile les consignes de Zidane à la mi-temps

Premier match et premier succès pour les Bleus de Zinédine Zidane face à la Turquie, ce vendredi soir, en Ligue des Nations (0-1). Après la rencontre, Jules Koundé s’est arrêté au micro de TF1 pour évoquer cette rencontre, difficile, mais qui se termine par un succès à l’arrivée. « On a fait le travail. C’était un déplacement compliqué, ils sont très agressifs. Ils savent bien jouer aussi si on les laisse faire. On a mis de l’agressivité. On a eu que trois entraînements, on va monter en température et créer plus de jeu. À la pause ? Le coach n’était pas énervé. Il était calme, il nous a demandé de continuer, de travailler. Il savait qu’ils allaient se fatiguer et qu’on allait trouver les espaces. On a réussi à faire deux-trois décalages, et Kylian a bien réussi à finir. »

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Le latéral du FC Barcelone est également revenu sur son action en fin de match, lui qui aurait pu marquer son premier but en sélection : « j’ai essayé… Je vois le défenseur revenir donc je me mets sur mon pied gauche. Je ne sais pas si le gardien le touche. C’est dommage, j’espère que ce but viendra. L’important est de bien défendre. Ce sont des choses différentes, on a pas mal travaillé tactiquement avec le peu de temps. On a essayé de travailler le pressing à la perte et de faire des efforts. On voulait récupérer haut. On voulait travailler tous ensemble, on l’a bien fait je trouve. Il fallait générer des espaces pour faire la différence parce qu’on a trois joueurs d’exception devant. (…) C’était notre première fois dans cette compo. On sait qu’ils sont capables de s’adapter. L’équilibre ? Oui, je trouve qu’on l’a bien fait sur leurs transitions. On a été attentifs, notre charnière et Manu ont bien travaillé pour conserver l’équilibre. Globalement, je trouvais qu’on a été cohérents défensivement pour une première. »