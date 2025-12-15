Menu Rechercher
Coupe Arabe : le Maroc terrasse les Émirats arabes unis et file en finale

Par Kevin Massampu
Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo @Maxppp
Maroc 3-0 EAU

Une nouvelle finale pour le Maroc. Les Lions de l’Atlas se sont qualifiés pour l’ultime rencontre de la Coupe Arabe, en dominant les Émirats arabes unis en demi-finale (3-0), au Khalifa International Stadium d’Al Rayyan (Qatar).

Série en cours

Maroc
V
V
N
V
V
EAU
V
V
N
D
D

Karim El Berkaoui (28e), Aschraf El Mahdioui (83e) et Abderrazzaq Hamed-Allah (90e+2) ont permis à la troupe de Tarik Sektioui de valider le premier ticket pour la finale de cette compétition. Le Maroc affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale, opposant la Jordanie et l’Arabie saoudite (18h30), ce jeudi au Lusail Stadium, lieu de la finale de la Coupe du Monde 2022.

