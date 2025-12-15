Coupe Arabe : le Maroc terrasse les Émirats arabes unis et file en finale

Une nouvelle finale pour le Maroc. Les Lions de l’Atlas se sont qualifiés pour l’ultime rencontre de la Coupe Arabe, en dominant les Émirats arabes unis en demi-finale (3-0), au Khalifa International Stadium d’Al Rayyan (Qatar).

La suite après cette publicité

Série en cours Plus de statistiques Maroc V V N V V EAU V V N D D

Karim El Berkaoui (28e), Aschraf El Mahdioui (83e) et Abderrazzaq Hamed-Allah (90e+2) ont permis à la troupe de Tarik Sektioui de valider le premier ticket pour la finale de cette compétition. Le Maroc affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale, opposant la Jordanie et l’Arabie saoudite (18h30), ce jeudi au Lusail Stadium, lieu de la finale de la Coupe du Monde 2022.