OM : Pablo Longoria veut garder Arkadiusz Milik

La suite après cette publicité

Arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat à l'Olympique de Marseille, l'attaquant polonais Arkadiusz Milik a su se relancer en France, inscrivant sous le maillot blanc et bleu ciel 20 buts en 31 apparitions toutes compétitions confondues. Un retour en forme du joueur cédé par le Napoli, où son temps de jeu était réduit, notamment en raison de pépins physiques.

Dans les colonnes de Tuttosport, le président et directeur général de l'OM Pablo Longoria s'est exprimé sur le futur de son international aux 62 sélections (16 réalisations) : «Il y a beaucoup d'intérêt autour d'Arek, on parle d'un vrai attaquant. Mais notre idée est de garder les meilleurs et Milik est attaché au club.» Le message est passé.

Exclusivement pour Foot Mercato, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offert et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.