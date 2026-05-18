HAC : le gros indice de Didier Digard sur son avenir

Après le maintien acquis par Le Havre en Ligue 1 grâce à sa victoire précieuse face à Lorient (2-0), Didier Digard a été interrogé sur la suite de son aventure sur le banc du HAC. En fin de contrat, l’entraîneur normand se retrouve dans une situation encore floue, même s’il affiche une volonté claire de privilégier la réflexion collective avec sa direction avant toute décision. Dans des propos en conférence de presse après la rencontre, l’homme de 39 ans a insisté sur la dimension du projet et sur l’importance du club dans le choix à venir.

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« Ma réponse n’a pas changé, sauf qu’elle sonnera beaucoup plus sincère maintenant que le maintien est réellement acquis. On va prendre le temps avec le club et échanger. Je pense que le club est beaucoup plus important que moi et je veux que les décisions soient prises pour faire grandir le club, lui faire franchir un palier. Je me sens extrêmement capable de poursuivre, il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place. Je veux aussi que ce soit une volonté du club, pas que de la mienne. Je redis que je suis vraiment très attaché à ce club et je ne pourrais pas trouver ce sentiment ailleurs. Mais je ne veux mettre la pression à personne, et je veux que les dirigeants soient très à l’aise avec les décisions qu’ils prennent », a-t-il expliqué. Un message mesuré, qui laisse la porte ouverte à une prolongation. Affaire à suivre…