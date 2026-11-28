L’Olympique Lyonnais a dévoilé son groupe pour la réception de l’AS Monaco, ce dimanche (20h45) au Groupama Stadium, dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Comme attendu, Carlos Vicens devra composer avec plusieurs absences, notamment celles de Mads Bidstrup, toujours gêné à un pied, et de Clinton Mata, touché musculairement.

La suite après cette publicité

Les blessés de longue durée Tyler Morton, Pavel Sulc et Mohamed Ouédraogo sont également indisponibles. Julien Duranville, qui a ressenti une gêne lors de la rencontre face à Lillestrøm jeudi (0-0), devrait lui aussi manquer à l’appel. Pour le reste, le groupe est au complet et Loïs Openda est bien présent. Les jeunes Steeve Kango, Rémi Himbert, Adil Hamdani et Noham Kamara répondent aussi à l’appel.