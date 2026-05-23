Les retrouvailles de Federico Valverde avec le Santiago-Bernabéu s’annoncent très tendues

Une altercation aux conséquences encore difficile à mesurer. Un peu plus de deux semaines après la bagarre entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni qui a coûté un petit séjour à l’hôpital et des points de suture à l’Uruguayen, en plus d’une très grosse amende aux deux protagonistes, c’est aujourd’hui que le natif de Montevideo retrouve le groupe et le Santiago-Bernabéu à l’occasion de la réception de l’Athletic (21h). Jusque-là, le milieu de terrain soignait sa blessure à la tête, lui qui souffrait d’un traumatisme crânien. Il a dû déclarer forfait face au Barça, Oviedo et le Séville FC.

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Pendant son absence, Aurélien Tchouaméni était lui bien présent dans l’effectif. Le Français a participé aux trois rencontres mais il sera à son tour absent ce soir contre l’Athletic en raison d’une petite alerte musculaire. Les deux joueurs ne rejoueront pas de sitôt ensemble et face aux rumeurs concernant l’international de la Celeste, on est même en droit de se demander si cela arrivera un jour. Les cadres du vestiaire ont choisi le camp de l’ancien Bordelais et si un départ devait intervenir, le Real irait dans ce sens.

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Des sifflets attendus pour Valverde

Le futur entraîneur du Real aimerait sans doute ne pas avoir à choisir. Les différentes révélations sur le comportement de Valverde depuis l’échauffourée sèment un sentiment de malaise à son égard. Là où Tchouameni n’a presque pas été hué lors du premier match à domicile (contre Oviedo) après la révélation de l’affaire, l’Uruguayen risque d’avoir un accueil bien moins chaleureux de la part des supporters, à en croire les médias espagnols. Ça ne serait pas non plus une première pour lui cette saison.

Il avait déjà été pris pour cible en janvier dernier mais davantage dans un cadre collectif, même s’il faisait partie des joueurs visés. Le public n’a pas apprécié le comportement de certains membres du vestiaire, coupables selon lui d’avoir eu un rôle dans l’éviction de Xabi Alonso. Valverde, en rechignant à évoluer latéral droit, en faisait partie. Ce soir, il devrait être titulaire et même vice-capitaine pour accompagner la dernière de la légende Dani Carvajal. Sera-t-il le capitaine officiel une fois le latéral parti ? L’avenir le dira.