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Ligue 1

Troyes va s’offrir l’une des révélations de la Coupe du Monde 2026

Par Aurélien Macedo
1 min.
Patrick Beach (Australie) @Maxppp

La Coupe du Monde est souvent l’occasion pour certains clubs de faire de jolis paris sur le mercato. Du côté de la Ligue 1, l’ES Troyes AC, récemment promu, s’est penché sur la compétition afin de trouver son nouveau gardien titulaire. Le club coaché par Stéphane Dumont compte dans ses rangs Hillel Konaté (31 ans) et Zacharie Boucher (34 ans) mais se doit de compenser le départ de Nicolas Lemaître vers le Stade Rennais.

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Selon L’Est Éclair, Troyes aurait trouvé son bonheur avec le gardien australien Patrick Beach. Devenu titulaire pour la Coupe du Monde 2026 devant l’expérimenté Mathew Ryan, le portier de 22 ans qui évolue à Melbourne City, autre club du City Football Group devrait donc débarquer en France. Durant la compétition, il a réalisé 2 clean-sheets, aidant son équipe à atteindre les 1/16e de finale.

Pub. le - MAJ le
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