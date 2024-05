Le discours de Kylian Mbappé lors de sa soirée d’adieu

Hier, Kylian Mbappé a fait une soirée d’adieu à Paris, en invitant 250 personnes dans un restaurant chic de la capitale. Le joueur de 25 ans a déjà annoncé son départ du Paris Saint-Germain et va rejoindre le Real Madrid cet été, libre de tout contrat. À l’occasion de cette soirée, l’attaquant a livré un discours d’adieu aux invités présents. Des propos relayés par Marca.

La suite après cette publicité

«Ici, on est en famille. Tous les gens qui sont ici, je les considère comme des êtres chers donc ça va être facile de parler et d’ouvrir mon cœur à tout le monde. Il n’y a aucun message à faire passer, aucune ambiguïté à donner. C’est vraiment des gens que j’ai envie de remercier du plus profond de mon cœur. Si vous êtes ici, c’est qu’à un moment, vous avez influé sur ma vie», a exprimé Mbappé, qui jouera - s’il n’est pas forfait ou laissé de côté par Luis Enrique - son dernier match avec Paris samedi soir, face à Lyon, en finale de Coupe de France.