Liga : le promu Elche lorgne Ezequiel Garay

Promu en Liga, Elche devait débuter sa saison samedi soir, sur la pelouse du FC Barcelone. Rentrés tardivement de Lisbonne, où ils disputaient le final 8 de la Ligue des champions, les Blaugrana se sont vus octroyer quelques jours de vacances supplémentaires. Ce qui laisse le temps au club de la province d'Alicante de peaufiner son équipe. Propriétaire d'Elche depuis quelques mois, le super-agent argentin Christian Bragarnik (Benedetto, Balerdi, Maradona) est au four et au moulin. Ces dernières heures, c'est au chantier de la défense qu'il s'attaque. Et un nom revient avec insistance.

Celui d'Ezequiel Garay, 201 matches de Liga (Valence, Racing et Real Madrid). Priorité de Christian Bragarnik, le défenseur central argentin de 33 ans est libre depuis la fin de son contrat à Valence. Selon AS, il serait, aux yeux des dirigeants du promu, l'atout d'expérience qu'il manque à la défense. Des contacts avec Garay ont déjà eu lieu et des négociations sont en cours. Pour rappel, l'Argentin a été opéré d'un genou en février. Il est maintenant dans la dernière ligne droite de sa convalescence et voit d'un très bon oeil l'option Elche.