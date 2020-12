Juventus : l'agent d'Alvaro Morata en dit plus

De retour à la Juventus cet été après une première expérience turinoise entre 2014 et 2016, Alvaro Morata met tout le monde d'accord. L'attaquant espagnol de 28 ans est déjà un élément incontournable de l'équipe d'Andrea Pirlo, et affiche notamment une belle entente avec Cristiano Ronaldo. Il totalise 9 buts en 14 apparitions toutes compétitions confondues, et du côté de Turin, on voudra probablement le garder, lui qui est prêté avec une option d'achat de 45 millions d'euros. Son agent Juanma Lopez en est en tout cas convaincu.

« Morata a toujours été le premier choix de la Juventus. Et Morata n'avait que la Juventus en tête. Le problème, du moins au début, était que l'Atletico ne voulait qu'une vente définitive, ils ne l'ont pas laissé partir d'une autre manière. Vers la fin du marché, cependant, une série de circonstances se sont présentées et Suarez a dit oui aux Rojiblancos. Alvaro a alors reçu le feu vert pour un prêt. À la fin de la saison, la Juve l'achètera à l'Atlético, j'en suis sûr », a expliqué l'homme d'affaires à Sky Italia. Rendez-vous l'été prochain donc !