Metz - PSG : Kylian Mbappé, une soirée sans et deux polémiques

La suite après cette publicité

S'il y a bien un élément qui enchaîne déjà les matches au Paris Saint-Germain, c'est Kylian Mbappé. Déjà titulaire lors des sept premiers matches, toutes compétitions confondues, du club de la capitale, le natif de Bondy a encore été aligné d'entrée mercredi soir au Stade Saint-Symphorien, face au FC Metz (victoire 2-1 du PSG, 7e journée de Ligue 1). Mais cette fois-ci, le champion du monde 2018 n'a pas été décisif, et ce n'est pas faute d'avoir essayé.

Plutôt en jambes dès le début de la partie, le numéro 7 parisien a souvent été cherché par ses partenaires. Mais avec un Centonze comme client juste devant lui, Kylian Mbappé a eu du mal à faire la différence. Il a pourtant eu quelques opportunités (10e, 12e, 22e), mais ça n'a malheureusement rien donné pour les Parisiens. Face au réveil messin, l'international français a alors eu un peu plus de mal après la pause, pour finir sur une mauvaise note.

«Il gagnerait à avoir un comportement un peu plus humble»

Déjà, à la 84e minute, l'ancien joueur de l'AS Monaco a surpris tout le monde en rendant bizarrement le ballon aux Grenats, avec une "frappe" qui aurait pu finir au fond des filets si Alexandre Oukidja n'avait pas réalisé un superbe arrêt. Rapidement, le gardien messin s'est dirigé vers Kylian Mbappé pour avoir une explication, en vain. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Car après le but d'Achraf Hakimi au bout du temps additionnel, le joueur de 22 ans est allé voir Oukidja, encore au sol après ce but, pour lui dire quelques mots.

Le portier de 33 ans est alors rentré dans une colère noire et a voulu s'expliquer avec Kylian Mbappé, qui fêtait le but de son coéquipier... L'attitude du Français n'est donc pas passée auprès de certains, surtout auprès de Frédéric Antonetti. «Kylian Mbappé, il aurait intérêt à avoir un autre comportement s'il veut être aimé. Tout simplement. J'adore ce joueur, je trouve qu'il est très très fort, mais il gagnerait à avoir un comportement un peu plus humble», a lâché le technicien du FCM. Entre manque de précision dans le dernier geste et petit chambrage, l'attaquant parisien n'a donc pas illuminé cette rencontre. Du moins, pas du bon côté.