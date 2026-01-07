Menu Rechercher
OM : la pique de Roberto De Zerbi aux détracteurs de Balerdi

Présent en conférence de presse avant de retrouver le PSG dans le cadre du Trophée des Champions, Roberto De Zerbi a fait un point sur l’état de forme de ses troupes. Hormis les absents prévus, le coach italien a assuré que tous ses hommes étaient opérationnels. L’occasion d’adresser une pique à certains observateurs critiquant Leonardo Balerdi…

«Vermeeren et Nadir sont suspendus, Aguerd est à la CAN. Sinon, tout le monde est là. Avec la même condition physique pour jouer 90 minutes. Y compris notre capitaine que vous critiquez souvent mais quand il n’est pas là tout le monde pleure et le regrette». À bon entendeur…

