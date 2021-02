Barça-PSG : Mauricio Pochettino ne s'avance pas pour Marco Verratti

Victime d'un coup de Dimitri Payet contre l'Olympique de Marseille (0-2), Marco Verratti est encore diminué. L'Italien de 28 ans, présent dans le groupe pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions à Barcelone, ne sait pas encore s'il jouera face aux Blaugranas. Mauricio Pochettino non plus.

La suite après cette publicité

«Nous allons pas à pas. Il faut analyser Marco dans l’entraînement d’aujourd’hui, qui ne sera pas exigeant 24 heures avant le match et, bien sûr, nous avons une stratégie, un plan de jeu, et en fonction de comment ça évoluera, on prendra une décision. On verra demain sur site», a confié le technicien argentin ce lundi en conférence de presse.