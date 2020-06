Noël Le Graët et Emmanuel Macron vont s'appeler

Alors que le football français est à l'arrêt depuis le 30 avril dernier en raison de la pandémie de coronavirus, il subit de plein fouet les conséquences économiques et financières de cette décision. Le manque à gagner pour les clubs professionnels est estimé entre 500 et 900 M€ selon plusieurs dirigeants ces dernières semaines. Du côté de la Fédération française de football, Noël Le Graët, son président, a évoqué une perte de 10 M€ à cause du Covid-19.

Dans cette optique, le JDD révèle que le patron du foot français et Emmanuel Macron, le président de la République, vont s'entretenir par téléphone cette semaine, probablement mercredi. Le chef de l'État et Noël Le Graët vont vraisemblablement discuter des mesures gouvernementales espérées par le monde du ballon rond afin d'accompagner au mieux la reprise économique du football au cours des prochains mois.