Le mercato du FC Barcelone se complique déjà très sérieusement…

Dimanche soir, le FC Barcelone pourrait vivre une superbe soirée. En cas de victoire ou de match nul lors du Clasico, les troupes d’Hansi Flick seraient sacrées championnes d’Espagne. Autant dire que fêter un titre face à l’ennemi juré serait particulièrement jouissif pour les Barcelonais. Dans le même temps, Deco, Bojan Krkic et la direction du club travaillent déjà sur le mercato estival, pour lequel ils ont de grosses ambitions.

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C’est notamment en attaque que le club veut investir, avec le départ très probable de Robert Lewandowski au terme de son contrat. Les Blaugranas souhaitent enrôler une pointure pour le poste de numéro 9 et Julian Alvarez (Atlético) est le grand favori. Un gros investissement est aussi attendu en défense centrale, avec Alessandro Bastoni comme objectif prioritaire. Puis, plusieurs opérations comme celles menant à Cancelo, à l’arrivée d’un nouvel ailier si l’option d’achat de Rashford n’est pas levée, et celle du gardien remplaçant, devraient aussi être conclues au cours de l’été.

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Deux dossiers qui se compliquent

Mais voilà que le club champion d’Espagne en titre vient de recevoir quelques mauvaises nouvelles. D’abord, la piste Bastoni s’est considérablement refroidie selon Mundo Deportivo. Le joueur a donné son feu vert au FC Barcelone, mais commencerait à s’agacer de voir le Barça inactif sur ce dossier. L’international italien attend effectivement que les Catalans approchent officiellement la direction de l’Inter, et il commencerait à hésiter. Il ne veut signer au Barça que s’il sent qu’il est important et qu’il a toute la confiance de l’entraîneur, et il aurait clairement des doutes à ce sujet.

Si le Barça se veut assez optimiste pour Cancelo, comme l’indique Sport, le média publie un autre article qui jette un coup de froid sur la piste Julian Alvarez. Le journal confirme ainsi l’intérêt très sérieux de Deco pour João Pedro, notamment en raison de son prix qui serait plus abordable. La publication catalane estime son prix entre 80 et 100 millions d’euros, alors que celui de l’Argentin serait de 150 millions d’euros. Compliqué donc…