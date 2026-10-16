L’Espagne sanctionnée après des chants islamophobes contre l’Égypte

La Fédération royale espagnole de football (RFEF) a été sanctionnée par la FIFA après les chants islamophobes entendus lors du match amical entre l’Espagne et l’Égypte, disputé le 31 mars dernier à Barcelone (0-0). Selon Sky Sports, l’instance espagnole a écopé d’une amende de 20 000 dollars, assortie d’un huis clos partiel pour le prochain match de la Roja organisé par la FIFA. La rencontre avait notamment été marquée par des chants racistes visant les musulmans, dont « qui ne saute pas est musulman », entonnés par une partie du public au stade Cornellà-El Prat.

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Cette affaire avait provoqué de nombreuses réactions en Espagne. Lamine Yamal avait dénoncé un manque de respect intolérable, tandis que le Premier ministre Pedro Sánchez avait qualifié l’épisode d’inacceptable. Plusieurs joueurs, dont Pedri, avaient également condamné ces comportements et appelé à éradiquer le racisme des stades. Si la FIFA avait ouvert une enquête dès le début du mois d’avril, aucune annonce officielle de sa part n’avait encore confirmé la sanction.