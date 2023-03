L2 : Le Havre renverse Laval à domicile, Metz s’impose facilement à Annecy

Après le match nul entre Bordeaux et Saint-Etienne (1-1), la 26ème journée de Ligue 2 s’achevait avec le traditionnel multiplex du samedi. A cette occasion, Le Havre, solide leader, recevait Laval. A priori déséquilibré sur le papier, cette rencontre accouchait finalement d’un beau spectacle. Après l’ouverture du score des visiteurs, les locaux arrivaient à renverser la vapeur pour s’imposer en toute fin de match (2-1). Annecy, de son côté, recevait Metz en espérant surfait sur sa victoire de prestige en Coupe de France face à l’Olympique de Marseille au Vélodrome. Malheureusement, les Savoyards devaient s’incliner lourdement face à la justesse des Lorrains qui prenaient le large grâce notamment à Georges Mikautadze, auteur d’un doublé (0-3).

La suite après cette publicité

Dans les autres rencontres de cette 26ème journée de Ligue 2, on assistait également à de nombreux buts. Bastia réalisait un véritable feu d’artifice à domicile et résistait à la pression des Nîmois (4-2). De son côté, Quevilly Rouen recevait Valenciennes. Après une réalisation de chaque côté, les deux équipes devaient se séparer en partageant les points (1-1). Pour finir, Dijon et Amiens s’imposaient à domicile respectivement contre Grenoble et Pau (1-0) et Rodez s’imposait dans une fin de match complètement folle sur la pelouse de Niort (2-3). Enfin, le Paris FC s’inclinait une nouvelle fois au stade Charléty face à Guingamp (1-2).

À lire

Ligue 2 : Saint-Etienne accroche Bordeaux

Les résultats complets du multiplex de Ligue 2

Le Havre 2-1 Laval : Joujou (16e), Sangante (79e) / Adéoti (10e)

Annecy 0-3 Metz : Mikautadze (27e et 83e), Maziz (50e)

Quevilly Rouen 1-1 Valenciennes : Bangré (86e) / Grbic (1e)

Dijon 1-0 Grenoble : Le Bihan (21e)

Bastia 4-2 Nîmes : Djoco (28e), Magri (36e), Van Den Kerkhof (74e, s.p.), Baï (88e) / Tchokounté (11e), Pagis (50e)

La suite après cette publicité

Amiens 1-0 Pau : Leautey (6e)

Paris FC 1-2 Guingamp : Guilavogui (47e) / Picard (26e), Guillaume (32e)

Niort 2-3 Rodez : Olaitan Ishola (11e), Flemmings (79e) / Danger (24e, s.p.), Passi (31e, c.s.c.), Buades (87e)